Хабаровск, , 07:36 — REGNUM На «Улице Дальнего Востока» на острове Русский во Владивостоке в рамках подготовки к ВЭФ завершено строительство павильона Хабаровского края. Концепция выполнена на тему «Технологическое лидерство». Площадь павильона — около 550 кв. метров, сообщили в правительстве региона.

Павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» Правительство Хабаровского края

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Пространство разбито на три части — центральный модуль, сценическая площадка и уличная зона «Набережная Амура». Основная экспозиция включает две зоны — «Туризм» и «Инвестиции».

На основном подиуме находится фотозона «Чемпионы»: посетители смогут сфотографироваться на фоне хоккеиста с мячом, хоккеиста с шайбой или футболиста с мячом.

Зона «Набережная Амура» выполнена в виде аллеи, концептуально представляющей проект обновления набережной в Хабаровске. Здесь можно прогуляться, отдохнуть и посмотреть выступления творческих коллективов Хабаровсокго края.

Как сообщало ИА REGNUM, российскому Дальнему Востоку уделяется большое внимание — одна из сессий в деловой программе VII Восточного экономического форума во Владивостоке будет посвящена теме созданию нового качества жизни для людей — «Новая жизнь дальневосточных городов: стратегии развития». Деловая программа форума опубликована на официальном сайте ВЭФ.