Вьентьян, 31 августа, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Правительство Лаоса намерено привлечь не менее 900 тыс. иностранных туристов в страну в 2022 году, сообщает пресс-служба лаосского минтуризма.

PIERRE ANDRE LECLERCQ Правительство Лаоса

По его данным, с момента открытия границ 9 мая зафиксирован рост турпотока в страну. Отмечается, что это позволило стабилизировать Лаосу национальную валюту, необходимую для импорта товаров. Предполагается, что за 2022 году Лаос сможет заработать на иностранных туристов до $218 млн.

В министерстве уточнили, что наибольшей популярностью Лаос пользуется среди туристов из соседних стран. Также на приток путешественников позитивно повлияло возобновление работы железной дороги между Лаосом и Китаем.