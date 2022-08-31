Екатеринбург, 31 августа, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Свердловской области 31 августа действует штормовое предупреждение. Синоптики предрекли уральцам порывистый ветер, дожди и грозы.

ИА REGNUM Ливень

По данным Уральского гидрометцентра, порывы ветра 31 августа могут достигать до 15-18 метров в секунду. Местами по области ожидаются дожди и грозы.

Рекомендации при штормовом предупреждении выпустило МЧС по региону. Свердловчанам советуют по возможности отложить прогулки и поездки, не парковать автомобили вблизи деревьев. В доме рекомендуется закрыть окна и форточки, а также не использовать электроприборы во время грозы.