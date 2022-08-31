Штат Калифорния, США, 31 августа, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Множество помидоров, выпавших из перевозившего их грузовика во время ДТП, спровоцировали несколько аварий и полностью заблокировали оживлённую автотрассу в американском штате Калифорния. Об этом 30 августа сообщило издание The Guardian.

Помидоры

Авария с участием автомобиля, гружёного помидорами, произошла недалеко от города Вакавилль. По предварительным данным, грузовик с томатами столкнулся с другим автомобилем, затем его отбросило на бетонный отбойник посреди шоссе. Кузов грузовика был открыт, помидоры от удара вылетели на проезжую часть встречного направления.

Офицер дорожной полиции Калифорнии Джейсон Тайхерст уточнил, что на шоссе оказалось около 150 тыс. помидоров, они полностью покрыли дорожное полотно на протяжении 60 метров. Смешавшись под колёсами автомобилей с остатками машинного масла и грязью, помидоры превратили участок шоссе в покрытое крайне скользкой субстанцией препятствие.

Автомобили, попавшие на покрытое томатной смесью шоссе, заносило и из-за этого на проблемном участке дороги попали в ДТП семь автомобилей. В результате аварий пострадали четыре человека, трое, в том числе водитель грузовика с помидорами, получили лёгкие травмы, один был госпитализирован.

Для очистки шоссе сотрудникам полиции пришлось полностью перекрыть магистраль, что привело к многокилометровым заторам. Работники коммунальных служб использовали для уборки томатной массы экскаваторы и специальные абсорбирующие порошки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием фуры, гружёной дынями в Приморье. Местные жители и проезжавшие мимо автомобилисты успели разграбить товар, пока водитель фуры отсутствовал.