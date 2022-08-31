Чебоксары, , 07:33 — REGNUM Администрация чувашской столицы планирует взять 300 млн рублей кредитных средств для финансирования дефицита бюджета. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заказчиком является администрация города Чебоксары. Мэрии понадобились услуги по предоставлению кредита с открытием возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности в размере 300 млн рублей.

«Для финансирования дефицита бюджета города Чебоксары и погашения долговых обязательств города», — говорится в документации.

Начальная цена контракта определена в размере40 536 986,3 рубля. Расчёт проводился исходя из ставки в 9%.

Согласно представленным данным, срок использования кредита — не более 548 дней, он «начинается с 1 декабря 2022 года и истекает 30 декабря 2023 года включительно». Дата погашения кредитной линии — «не позднее 31 мая 2024 года».

По итогам первого полугодия 2022 года в казну города поступило 6,397 млрд рублей, что на 1,085 млрд рублей (+20,4%) больше аналогичного прошлогоднего уровня, израсходовано 6,623 млрд рублей (рост на 830,3 млн рублей, или на 14,3%). Бюджет исполнен с дефицитом в размере более 220 млн рублей. Объём муниципального долга на 1 июля составил 2,537 млрд рублей, или 62,3% от общего объёма доходов муниципального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM , в первоначальной редакции общий объем доходов бюджета города Чебоксары на 2022 год прогнозировался в сумме 13 677,5 млн рублей (со снижением к уровню 2021 года на 8,1%, или на 1 202,7 млн рублей), расходы сформированы на уровне 13 707,8 млн рублей (или 98,1% к уровню 2021 года), дефицит — в сумме 30,3 млн рублей.