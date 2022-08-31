Чебоксары, 31 августа, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Администрация чувашской столицы планирует взять 300 млн рублей кредитных средств для финансирования дефицита бюджета. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является администрация города Чебоксары. Мэрии понадобились услуги по предоставлению кредита с открытием возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности в размере 300 млн рублей.

«Для финансирования дефицита бюджета города Чебоксары и погашения долговых обязательств города», — говорится в документации.

Начальная цена контракта определена в размере40 536 986,3 рубля. Расчёт проводился исходя из ставки в 9%.

Согласно представленным данным, срок использования кредита — не более 548 дней, он «начинается с 1 декабря 2022 года и истекает 30 декабря 2023 года включительно». Дата погашения кредитной линии — «не позднее 31 мая 2024 года».

По итогам первого полугодия 2022 года в казну города поступило 6,397 млрд рублей, что на 1,085 млрд рублей (+20,4%) больше аналогичного прошлогоднего уровня, израсходовано 6,623 млрд рублей (рост на 830,3 млн рублей, или на 14,3%). Бюджет исполнен с дефицитом в размере более 220 млн рублей. Объём муниципального долга на 1 июля составил 2,537 млрд рублей, или 62,3% от общего объёма доходов муниципального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM , в первоначальной редакции общий объем доходов бюджета города Чебоксары на 2022 год прогнозировался в сумме 13 677,5 млн рублей (со снижением к уровню 2021 года на 8,1%, или на 1 202,7 млн рублей), расходы сформированы на уровне 13 707,8 млн рублей (или 98,1% к уровню 2021 года), дефицит — в сумме 30,3 млн рублей.