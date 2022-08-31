Канберра, 31 августа, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Будущие члены экипажей австралийских атомных подводных лодок смогут «приобщиться» к атомным технологиям на британских атомоходах. Об этом по итогам встречи со своим британским коллегой Беном Уоллесом 31 августа заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз.

Defenceimagery.mod.uk Британская атомная ракетная подводная лодка

Выступая перед журналистами Марлз рассказал, что австралийским военным морякам «будет разрешено впервые увидеть ядерную технику в действии» во время тренировочных и обучающих походов, изучать устройство субмарин и используемые технологии. Всё это позволит экипажам «эволюционировать», чтобы научиться эксплуатировать «не только дизель-электрические субмарины, но и атомные».

Ричард Марлз «В этом плане возможность для наших военнослужащих получить опыт работы на британских или американских судах имеет фундаментальное значение, и мы будем двигаться в этом направлении».

По словам министра, первые четырёхмесячные стажировки австралийские подводники будут проходить на британских атомных подлодках типа Astute. В дальнейшем программа обучения будет наращиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия готова допустить досрочное приобретение атомных подводных лодок в рамках AUKUS.