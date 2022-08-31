Якутск, 31 августа, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Товарный знак «Продукт Якутии» будет разработан и зарегистрирован в республике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 31 августа в пресс-службе правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Домашние продукты

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Предполагается, что это повысит качество и безопасность продуктов питания, произведённых в регионе. Кроме того, бренд поможет поддержать производителей продовольственных товаров и привлечь внимание якутян к продуктам питания, произведённым на территории республики.

В Якутии будет рассмотрен соответствующий законопроект о создании регионального товарного знака, документ направят в Госсобрание региона. Для реализации идеи в регионе создадут специальный координационный совет.

«Цель документа — поддержать республиканских производителей, обеспечить рост производства, качество и безопасность потребляемых населением продуктов, защитить жизнь и здоровье человека», — отметили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на единой торговой площадке «Сделано в Якутии» в марте разместили свои товары 89 местных производителей. На портале можно приобрести 557 разных наименований товаров.