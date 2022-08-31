Оренбург, 31 августа, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрел резонансное дело о дорожном конфликте, где один из участников применил биту. Оренбуржец признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью, сообщили 31 августа в пресс-службе Ленинского райсуда города.

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Инцидент произошёл в мае 2022 года на въезде на парковку ТК «Чайка». Водители повздорили по поводу приоритета в движении. Припарковав свои автомобили, стороны словесный конфликт продолжили. Во время ссоры один из мужчин достал из багажника биту и ударил по голове своего оппонента. Пожилого мужчину госпитализировали.

Обвиняемый в преступлении горожанин в суде признал вину частично. Он пояснил, что не хотел причинять тяжкий вред здоровью мужчины. Он навещал его в больнице, принес извинения, выплатил 300 тыс. рублей компенсации. Жертва конфликта, в свою очередь, отметил, что до сих пор проходит лечение, но на лишении свободы обидчика не настаивает.

Суд вынес решение о лишении подсудимого свободы на полтора года. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.