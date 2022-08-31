Владивосток, , 07:24 — REGNUM В Приморском крае собрали уже более 880 га картофеля и овощей убрали сельхозпроизводители. Специалисты отмечают высокую урожайность по сравнению с 2021 годом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Картофель Pixabay.com

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Уже убрано 437 га раннего картофеля и 446 га овощей.

«Картофеля собрано 8,9 тыс. тонн, овощей — 8,5 тыс. тонн. Урожайность составляет 204 и 192 центнера с га, что выше уровня прошлого года на 14 и семь центнеров соответственно», — пояснили специалисты.

На данный момент самообеспеченность картофелем составляет 71,5%, овощами — около 55%.

Как сообщало ИА REGNUM, западные журналисты назвали развитие сельского хозяйства в России «секретным триумфом» российских властей и лично президента РФ Владимира Путина.