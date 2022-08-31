Пекин, , 07:24 — REGNUM Китайские ученые выявили новый ген, дефицит которого может привести к редкому, опасному для жизни заболеванию крови, называемому гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом (ГЛГ), сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

Кровь Alenakopytova

Заболевание обычно возникает в раннем детстве, и трансплантация стволовых клеток является единственной окончательно эффективной лечебной терапией. Предыдущие исследования выявили 12 генов риска, но они могут объяснить лишь небольшую долю случаев ГЛГ.

Теперь новое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале гематологии и онкологии, может помочь врачам проводить скрининг групп высокого риска генетического заболевания и повысить уровень ранней диагностики и лечения.

Используя технологию секвенирования всего генома, исследователи из Пекинского института геномики при Китайской академии наук и Пекинской детской больницы Столичного медицинского университета идентифицировали новый ген под названием NBAS у китайских пациентов с ГЛГ.

Согласно исследованию, которое охватило 237 случаев, предполагаемая частота вариантов NBAAS среди детей-пациентов составила 2,11%, что делает его вторым наиболее часто мутирующим геном. Первый из них, называемый PRF1, имеет частоту мутаций 3,8%. Это исследование является последним примером активизации исследовательских усилий Китая по спасению миллионов пациентов с редкими заболеваниями в стране.