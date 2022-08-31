Чебоксары, , 07:14 — REGNUM В Чувашии ближайшие дни из-за погоды ожидается оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает управление МЧС.

Осень в лесу Алексей Колчин © ИА REGNUM

По данным ведомства, с 31 августа по 2 сентября в большинстве районов Чувашии прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность (наивысший, пятый класс) по условиям погоды. Из-за жары ожидается оранжевый уровень погодной опасности, который означает, что погода опасна, существует вероятность стихийных бедствий.

Отметим, что до 18 сентября в Чувашии ограничено посещение лесов и въезд в них транспортных средств.

Напомним, что погодная шкала состоит из четырёх индикаторов: зелёного, жёлтого, оранжевого и красного (погодные условия очень опасны, возможны катастрофические последствия). Ранее в Чувашии оранжевый уровень погодной опасности объявлялся 16 — 17 августа.

Как сообщало ИА REGNUM , 1 сентября в Чувашии ожидается похолодание до +14…+19 градусов, а 2 — 4 сентября температура снизится до +11…+16 градусов, пройдут небольшие дожди.