Тегеран, , 07:36 — REGNUM 30 августа управляющий директор компании Imam Khomeini Airport City Company заявил, что у Ирана возобновятся рейсы в Наджаф, поскольку беспорядки в иракском городе утихли. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Саид Чаландари заявил в интервью, что международный аэропорт Имама Хомейни полностью готов к резервному выполнению рейсов Тегеран—Наджаф.

Он отметил, что по состоянию на 17:00 по местному времени любая отечественная или иностранная авиакомпания, имеющая разрешение на полеты в Ирак и требующая этого, может воспользоваться аэропортом Имама Хомейни.

Чаландари также подчеркнул, что аэропорт готов осуществить все рейсы, которые были отменены между 19:00 понедельника и 17:00 вторника, чтобы отправить всех своих пассажиров в Наджаф.