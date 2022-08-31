Тегеран, 31 августа, 2022, 07:41 — ИА Регнум. 30 августа главный маршал авиацииЗахир Ахмад Бабар, командующий пакистанскими ВВС, отбыл в Исламскую Республику Иран с официальным визитом по приглашению своего иранского коллеги для встречи с высокопоставленными военными чиновниками. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Эта поездка проводится по приглашению командующего военно-воздушными силами Исламской Республики Иран бригадного генералаХамида Вахеди во время его поездки в Пакистан.

Начальник штаба ВВС Пакистана отбыл в Тегеран с трехдневным официальным визитом, чтобы встретиться с командующим иранскими ВВС и высокопоставленными военными лицами.

Инспекция некоторых военно-воздушных сил и других военных центров входит в планы пакистанского командующего во время его рабочего визита.

Этот визит состоялся менее чем через два месяца после громкого визита председателя объединенного комитета начальников штабов пакистанской армии. ГенералНадим Реза встретился с высокопоставленными военными чиновниками и президентом ИранаИбрагимом Раиси во время четырехдневной поездки в начале июля.