Оттава, , 07:09 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен провести перестановки в правительстве страны 31 августа, передает телеканал CTV News со ссылкой на осведомленные источники.

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По их данным, перестановки затронут только членов Либеральной партии Канады, которую и возглавляет Трюдо. Предполагается, что новый состав правительства формируется с учетом проблем со здоровьем, что приведет к изменениям в еще нескольких менее важных должностях. О том, что изменения будут незначительными, свидетельствует и длительность церемонии приведения к присяге, которая займет всего около 20 минут.

Отмечается, что это первые перестановки в правительстве Канады после выборов 2021 года. Источники не исключают, что эта перегруппировка может быть связано с перезагрузкой правящей партии в Канаде после летних проблем с инфляцией и хаосом в аэропортах.