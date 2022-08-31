Тегеран, 31 августа, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Республика Бангладеш готова активизировать сотрудничество с Ираном во всевозможных областях, заявил посол страны в ТегеранеГусал Азам Саркер. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 августа.

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Азам Саркер сделал это заявление на встрече с управляющим директором Информационного агентства Исламской Республики (IRNA) Али Надери.

Он отметил, что это был первый раз, когда он посетил офис IRNA. «У агентства очень хороший и продолжительный опыт работы, насчитывающий почти столетие», — заявил посол.

«Я хотел бы подчеркнуть, что двусторонние отношения между Бангладеш и Исламской Республикой Иран являются традиционными, и на протяжении веков мы были очень близки», — сообщил Саркер в ходе визита.

По его словам, у стран есть общие культурные корни и множество других черт, позволяющих развивать всеобъемлющее сотрудничество.

По словам бангладешского дипломата, исторически Иран и Бангладеш взаимодействовали, проявляя добрую волю и выстраивая отношения в различных плоскостях.