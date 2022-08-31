Остров Шикотан, Сахалинская область, , 07:13 — REGNUM Дома в посёлке Малокурильский были подтоплены из-за тропического циклона на острове Шикотан, который относится к Курильской гряде. Здания залило водой на одной из улиц, сообщил 31 августа телеграм-канал Shikotan News.

Паводок Vsluh.ru

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В соцсетях появились видео, на которых жители Малокурильского ходят по дому в резиновых сапогах из-за воды, а улица Гренада похожа на реку.

Режим ЧС на острове не объявлялся, в связи с чем авторы сообщения предполагают, что подтопленцы вряд ли смогут получить компенсации после наводнения. В администрации Южно-Курильского района заверили, что комиссия, которая будет оценивать ущерб от паводка, уже формируется.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа на Сахалине из-за паводка приостанавливали движение поездов. Подтоплены были пути на станции Тихая.