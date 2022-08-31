Тегеран, 31 августа, 2022, 07:49 — ИА Регнум. 30 августа президент ИранаИбрагим Раиси указал на наличие различных возможностей для расширения сотрудничества между Тегераном и Куала-Лумпуром. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Официальное интернет-представительство президента России Эбрахим Раиси

Президент Раиси сделал эти замечания во время своего телефонного разговора с премьер-министром МалайзииИсмаилом Сабри Якобом.

Выразив удовлетворение хорошими связями между двумя странами, президент выразил надежду, что обе стороны станут свидетелями развития отношений в свете взаимодействия и усилий.

Раиси отметил, что Малайзия занимает высокую позицию во внешней политике Исламской Республики. В другом месте своего выступления президент поздравил премьер-министра Малайзии с Днем независимости (31 августа).

Премьер-министр Малайзии также назвал Исламскую Республику Иран одной из самых важных стран, которые всегда поддерживали исламскую умму. Сабри Якоб также отметил, что Иран является одним из главных торговых партнеров Малайзии в Азии.

Он выразил удовлетворение по поводу впечатляющего роста торговой биржи между двумя странами в прошлом году.

Осудив несправедливые санкции против Исламской Республики, премьер-министр Малайзии заявил, что нынешняя политическая решимость гарантирует дальнейшее развитие двусторонних связей в различных областях.