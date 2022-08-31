Тегеран, , 07:50 — REGNUM 30 августа генеральный секретарь Организации Объединенных Наций заявил в послании конференции по случаю Международного дня памяти и поминовения жертв терроризма, что ООН обязуется защищать права иранских жертв террора. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Конференция состоялась в Тегеране при сотрудничестве Иранской ассоциации защиты жертв терроризма, Комитета по правам человека иранского парламента и Информационного центра Организации Объединенных Наций.

Директор Информационного центра Организации Объединенных Наций Ингер Мари Венниз, присутствовавшая на конференции, зачитала послание Генерального секретаря Антониу Гутерриша.

Она процитировала слова Гутерриша о том, что Международный день памяти и поминовения жертв терроризма — это день размышлений, признания и действий.

«Мы размышляем о боли и страданиях тех, кто потерял близких. Мы обязуемся поддерживать выживших, пострадавших от чудовищных террористических актов, усиливая их голоса, защищая их права и добиваясь справедливости», — говорится в сообщении.

Гутерриш также отметил, что он с нетерпением ждет возможности узнать и услышать непосредственно от выживших об их потребностях и проблемах на Глобальном конгрессе жертв терроризма в следующем месяце.

Глава Комитета по правам человека иранского парламента Зохре Элахиан призвал парламентские группы дружбы по всему миру работать сообща, чтобы принять всеобъемлющий закон в сотрудничестве с НПО для поддержки жертв терроризма.