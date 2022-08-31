Тегеран, 31 августа, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) объявил, что следующий раунд переговоров о расширении сотрудничества состоится в Москве с целью активизации торговых обменов с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 августа.

Флаг ЕАЭС

Согласно eaeunion.org, ЕАЭС и представитель Ирана намерены провести следующий раунд переговоров по меморандуму о взаимопонимании в области свободной торговли в российской столице в сентябре 2022 года.

«Член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев и заместитель министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли ИранаАлиреза Пейманпак достигли договоренности о проведении следующей встречи в указанном месте и в указанное время», — сообщается на сайте.

Пейманпак обратился к собравшимся на встрече с тем, что объем взаимной торговли и транзита товаров в Международном транзитном коридоре Север-Юг через Иран увеличился почти на 50 процентов в текущем году.

В свою очередь, Слепнев подчеркнул, что в торговле между двумя сторонами, основанной на национальных валютах, наблюдается значительный прогресс, что имеет большое значение в нынешней ситуации.

По словам представителя ЕАЭС, последним позитивным событием стало начало торговли между Россией и Ираном с использованием рубля и риала.