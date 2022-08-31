Тегеран, 31 августа, 2022, 08:07 — ИА Регнум. 30 августа заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил на встрече со своим бразильским коллегой, что членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС+ позволяет Ирану вносить вклад в важные международные политические и экономические решения, а также решения в области безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mostafa Asgari Али Багери Кяни

Кеннет Нобрега, секретарь по Ближнему Востоку, Европе и Африке министерства иностранных дел Бразилии, встретился с Бакери в Тегеране в рамках 11-го раунда ирано-бразильских политических консультаций.

«Иран выступает против войны», — отметил Багери, имея в виду кризис на территории бывш. УССР. Он отметил, что односторонний подход США утратил инициативу, а многосторонность теперь имеет возможность определять условия и требования нового мирового порядка.

По его словам, участие Ирана в комплексе политики и безопасности ШОС, а также деятельность страны в экономическом механизме БРИКС+ позволили Ирану участвовать в принятии важных решений в политической и экономической сферах на международной арене, повысив позиции многостороннего фронта в международных уравнениях.

Заместитель министра иностранных дел также заявил, что отношения Ирана с Россией, Китаем, Индией и Бразилией являются комплексными, при этом связи между Тегераном и Бразилией будут определяться в соответствии с их вкладом в новый мировой порядок.

Он подтвердил твердую решимость Ирана расширять связи с Бразилией как с надежным партнером во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Бразильский чиновник Нобрега одобрил возможности Ирана и заявил, что его страна стремится расширять международное взаимодействие и продвигать многосторонность.