Чебоксары, 31 августа 2022, 07:00 — REGNUM Очередной осенний сезон парламентарии Чувашии и Татарии начнут со встречи на татарской земле. Она состоится в сентябре и будет посвящена развитию межнациональных отношений. Об этом ИА REGNUM сообщил председатель Государственного совета Чувашской Республики Леонид Черкесов.
14 сентября пройдёт совместное выездное заседание комитета Госсовета Чувашии по социальной политике, национальным вопросам и комитета Госсовета Татарии по образованию, культуре, науке и национальным вопросам запланировано. Местом встречи парламентариев станет Дрожжановский район Татарии, более 40% жителей которого — этнические чуваши.
По его словам, главной темой рабочей встречи станет развитие межнациональных отношений. Спикер подчеркнул, Чувашию и Татарию связывают не только соседские отношения, но и «общие исторические корни»:
Леонид Черкесов добавил, что в выездном заседании ожидается участие председателя татарского парламента Фарида Мухаметшина. Отметим, что оба спикера также возглавляет ассамблеи народов, проживающих в регионах.
Помимо этого, законодательные органы двух республик намерены актуализировать соглашение о взаимном сотрудничестве, подписанное более десяти лет назад.
По данным властей, в Татарии проживает самая большая чувашская диаспора — более 120 тыс. чувашей, это третий по численности народ в регионе. А в Чувашии насчитывается свыше 32 тыс. татар — тоже третий показатель.
Напомним, ранее лидеры национально-культурных объединений Чувашии выступили с открытым заявлением в поддержку решения президента России Владимира Путина по проведению специальной военной операции на территории б. УССР.
Как сообщало ИА REGNUM , в России проходит Год культурного наследия народов РФ, цель которого — популяризация «народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ».
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