Чебоксары, 31 августа, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Очередной осенний сезон парламентарии Чувашии и Татарии начнут со встречи на татарской земле. Она состоится в сентябре и будет посвящена развитию межнациональных отношений. Об этом ИА REGNUM сообщил председатель Государственного совета Чувашской Республики Леонид Черкесов.

https://gs.cap.ru/ Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов

14 сентября пройдёт совместное выездное заседание комитета Госсовета Чувашии по социальной политике, национальным вопросам и комитета Госсовета Татарии по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Местом встречи парламентариев станет Дрожжановский район Татарии, более 40% жителей которого — этнические чуваши.

«Предстоящая встреча очень важна. Такие мероприятия закладывают фундамент в дальнейшую дружбу и плодотворное сотрудничество между регионами и рождают немало интересных проектов», — сказал Леонид Черкесов.

По его словам, главной темой рабочей встречи станет развитие межнациональных отношений. Спикер подчеркнул, Чувашию и Татарию связывают не только соседские отношения, но и «общие исторические корни»:

«Наши республики успешно сотрудничают в самых разных отраслях экономики и социальной сферы. А в Дрожжановском районе обсудим вопросы состояния и перспективы развития языков, культур и традиций наших народов, в том числе практику внедрения в этот процесс современных технологий».

Леонид Черкесов добавил, что в выездном заседании ожидается участие председателя татарского парламента Фарида Мухаметшина. Отметим, что оба спикера также возглавляют ассамблеи народов, проживающих в регионах.

«У нас есть что рассказать и показать друг другу. Поделимся опытом и рассмотрим конкретные направления по улучшению работы. Не только в культуре, но и в системе образования. Ведь именно в школах закладываются основы нравственного, эстетического и патриотического воспитания. Уважительное отношение детей к родному языку, истории народа, вековым традициям нужно прививать с юных лет. Только тогда наши усилия будут иметь положительный результат», — говорит Леонид Черкесов.

Помимо этого, законодательные органы двух республик намерены подписать новое соглашение о взаимном сотрудничестве, подписанное более десяти лет назад.

По данным властей, в Татарии проживает самая большая чувашская диаспора — более 120 тыс. чувашей, это третий по численности народ в регионе. А в Чувашии насчитывается свыше 32 тыс. татар — тоже третий показатель.

Напомним, ранее лидеры национально-культурных объединений Чувашии выступили с открытым заявлением в поддержку решения президента России Владимира Путина по проведению специальной военной операции на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проходит Год культурного наследия народов РФ, цель которого — популяризация «народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ».