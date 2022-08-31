Тегеран, 31 августа, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Товары на сумму более двух миллиардов долларов были экспортированы из юго-западной иранской провинции Хузестан в течение первых трех месяцев иранского календарного года, начавшегося 21 марта 2022 года, заявил представитель провинции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 августа.

Yamaha5 Провинция Хузестан на карте Ирана

«Данная цифра показывает 36-процентный рост по сравнению с предыдущим годом», — сказалСаид Хосейнинежад, директор по экономической координации в генерал-губернаторстве провинции Хузестан, выступая на выставке, организованной по случаю Недели правительства, которая началась 24 августа.

Во время своего визита чиновник подчеркнул важность повторного открытия приграничных рынков, что создало бы дополнительные рабочие места и экономические возможности.

Согласно данным IRNA, выставка в Хузестане стартовала 28 августа и будет открыта в течение трех дней.