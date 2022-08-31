Тегеран, 31 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Три игрока сборной Ирана, ставшие чемпионами 21-го чемпионата мира по волейболу среди мужчин до 20 лет, были названы одними из лучших игроков турнира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 30 августа.

Волейбол

В финальном матче Иран одержал победу над Индией со счетом 12−25, 19−25, 25−22, 15−25 и стал чемпионом Международного турнира среди мужчин до 20 лет.

Молодой иранский волейболистАршия Бенеджад был признан лучшим сеттером, Эрфан Норузи — лучшим защитником, аАмир-Мохаммад Гользаде — лучшим нападающим со стороны и самым ценным игроком турнира.

Сборная Ирана добыла седьмую золотую медаль, увеличив количество завоёванных медалей в общей сложности до 12.