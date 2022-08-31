Вашингтон, , 06:58 — REGNUM США предоставят Пакистану $30 млн в качестве помощи в ликвидации последствий разрушительных наводнений, которые обрушились на страну с приходом сезона дождей. Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства в Исламабаде.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее пакистанский министр планирования Ахсан Икбал заявил, что ущерб от наводнений в республике составил свыше $10 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа ООН объявила, что генсек организация Антониу Гутерреш через несколько дней намерен отправиться в Пакистан и посетить наиболее пострадавшие от наводнений районы.

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