Вашингтон, 31 августа, 2022, 06:58 — ИА Регнум. США предоставят Пакистану $30 млн в качестве помощи в ликвидации последствий разрушительных наводнений, которые обрушились на страну с приходом сезона дождей. Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства в Исламабаде.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Ранее пакистанский министр планирования Ахсан Икбал заявил, что ущерб от наводнений в республике составил свыше $10 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа ООН объявила, что генсек организация Антониу Гутерреш через несколько дней намерен отправиться в Пакистан и посетить наиболее пострадавшие от наводнений районы.