Токио, , 06:57 — REGNUM Правительство Японии положительно оценивает сохранение компанией Mitsui доли в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуру 31 августа сообщает агентство Kyodo.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Ясутоси Нисимура «Это очень хорошо с точки зрения стабильных энергетических поставок в Японию».

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин 30 августа подписал распоряжение о передачи доли в размере 12,5% в уставном капитале «Сахалинской энергии» — нового оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» — дочерней компании японской корпорации Mitsui.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, японская корпорация Mitsui 31 августа официально объявила о достижении соглашения с российской стороной о сохранении своей доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и при новом операторе проекта.

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