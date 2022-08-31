Кемерово, , 06:59 — REGNUM Нефтегазовая отрасль — одна из самых молодых в Кемеровской области. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв во время торжественного приёма в преддверии профессионального праздника для работников нефтяной и газовой промышленности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Однако она активно и успешно развивается, — подчеркнул Цивилёв. — По значимости она стоит в одном ряду с угледобычей, металлургией и химической промышленностью».

Отметим, что Кузбасс — крупнейший потребитель природного газа в Сибири (более 3,4 млрд кубометров в год). В 2021 году в регионе построено более 27 км газопроводов, газифицировано около 500 домовладений, переведено на природный газ 15 котельных. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию более 90 км газораспределительных сетей. На территории области работает пять газораспределительных организаций. При этом Кемеровская область занимает 12-е место в рейтинге российских регионов по уровню развития рынка газомоторного топлива и первое место за Уралом — по приросту потребления компримированного природного газа.