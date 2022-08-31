Тегеран, , 08:18 — REGNUM 30 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал 120-летние отношений между Бразилией и Ираном ценным активом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Амир Абдоллахиан сделал это заявление на встрече с Кеннетом Нобрегой, секретарем по Африке, Европе и Ближнему Востоку министерства иностранных дел Бразилии, который находится с визитом в Тегеране для участия в 11-й бразильско-иранской политической консультативной встрече.

Министр иностранных дел Ирана указал на тот факт, что администрация президента Ибрагима Раиси придает большое значение расширению связей с латиноамериканскими государствами, отметив, что Исламская Республика не имеет никаких ограничений в укреплении всесторонних отношений с Бразилией.

Он также подчеркнул, что правительствам обеих стран необходимо поддержать устранение препятствий и проблем частного сектора в расширении торгово-экономических обменов.

Со своей стороны, заместитель министра иностранных дел Бразилии подчеркнул важность реализации прагматизма, доминирующего во взаимных связях, заявив, что укрепление отношений с Ираном имеет особое значение в глазах бразильского правительства.

Нобрега также выразил удовлетворение переговорами, проведенными с Амир Абдоллахианом, подчеркнув важность активизации обменов политическими делегациями для расширения сотрудничества и координации между двумя странами.