Тегеран, , 08:20 — REGNUM 30 августа министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с иранским послом в Ираке обсудил положение иранских граждан, поскольку политическая напряженность в соседней стране усиливается. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран и Ирак на карте мира Izzedine

Хосейн Амир Абдоллахиан поблагодарил посла Ирана и генеральных консулов в Ираке в своем телефонном разговоре. Он также был подробно проинформирован о текущей ситуации с иранскими гражданами в Ираке, после чего подчеркнул необходимость рассмотрения данного вопроса в первоочередном порядке.

Ранее Ирак стал ареной новых политических беспорядков, когда разгневанные протестующие вышли на улицы Багдада. К настоящему времени беспорядки привели по меньшей мере к 20 смертям и десяткам ранений невинных иракских и иностранных граждан.