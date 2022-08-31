Якутск, 31 августа, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В составе сборной России жители Якутии, занимающиеся шашками, выиграли пять золотых медалей. Кроме того, двое якутян стали серебряными призёрами и трое — бронзовыми, сообщил телеканал «Якутия24 «.

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Соревнования состоялись в Болгарии 25–30 августа. Шашисты состязались в классической и молниеносной игре. Мужская сборная получила титул чемпиона, женская — завоевала второе место. Отличились гроссмейстеры из Якутии Гаврил Колесов, Николай Гуляев и Дайаана Кондратьева.

В рапиде мужская и женская сборные выиграли бронзовые награды, за команды выступали Гаврил Колесов и Тунаара Федорова. Среди юниоров победила Сандаара Апросимова, она также получила серебро в составе женской сборной. Мужская команда выиграла золото в классической игре, в этом состязании принимал участие якутянин Николай Стручков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году якутский шашист Анатолий Протодьяконов занял первое место на чемпионате мира по международным шашкам, который проходил в Турции. Участие в нём принимали более 200 шашистов из 19 стран.