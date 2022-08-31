Амстердам, 31 августа, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Санкции, введённые западными странами против России, попросили снять сразу несколько городских советов в Нидерландах правительство страны. Об этом 30 августа сообщает новостной портал Euractriv.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Как уточнил сопредставитель министра по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен Питер тен Брюггенкате, просьба горсоветов связана с трудностями в поиске равноценной замены энергоресурсам, поступавшим из России.

Чиновник пояснил, что новые контракты, скорее всего, станут значительно дороже в связи с ростом цен на энергоносители. Как указал Брюггенкате, на сегодняшний день запросы об исключении из антироссийских санкций подали правительству горсоветы уже восьми городов.

По мнению Брюггенкате, власти могут пойти на уступки горсоветам, в случае если ни одна из компаний не примет участия в тендере на поставку энергоносителей либо если горсовет докажет свою финансовую несостоятельность в вопросе обеспечения исполнения контракта. При этом правительство Нидерландов надеется, что города всё же найдут альтернативу российским поставщикам и санкционные меры не будут сняты.

Напомним, что, по условиям, прописанным в пакете антироссийских санкций ЕС, правительства и другие государственные органы обязаны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. При этом города в Нидерландах не смогли найти альтернативу российским поставщикам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что горсовет города Гаага подал заявку на временное снятие антироссийских санкций.