Лос-Анджелес, США, , 06:46 — REGNUM Пользователи соцсетей обсуждают новость о расставании Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне. Об этом 31 августа сообщает портал We Got This Covered.

Ди Каприо и его молодая подруга Цитата из х/ф «Волк с Уолл-стрит». Реж. Мартин Скорсезе. 2013. США

Люди обратили внимание, что голливудская звезда заводит романы с молодыми женщинами и расстаётся с ними после того, как они становятся уже не такими молодыми (обычно после того, как им исполняется 25 лет).

«Леонардо ДиКаприо, когда его подругам исполняется 25 лет», — таким комментарием пользователь DayaJolieME сопроводил публикацию с анимацией, в которой показана эмоция недовольного ребёнка. Аналогичный пост разместил пользователь Namjaanu.«Время пришло», — написал KaraBTweets, опубликовав коллаж, в котором присутствует скриншот из Википедии с датой рождения Морроне.

Напомним, Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне встречались около четырёх лет, они впервые были замечены вместе в январе 2018 года. Пара официально заявила о своих отношениях, когда посетила церемонию «Оскара» в 2020 году. Стоит отметить, что Морроне не нравилось то, что она получила известность прежде всего как подруга Ди Каприо. Сейчас актриса снимается в сериале Amazon на основе книги «Дэйзи Джонс и Шестёрка».

Читайте ранее в этом сюжете: Киану Ривз исполнит главную роль в сериале Скорсезе и Ди Каприо