Ханой, , 06:38 — REGNUM Предприятия, занятые разведением декоративных рыб во Вьетнаме, начали выходить из кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство (VNA).

Аквариум Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что отрасль оказалась в состоянии кризиса из-за проблем с международными авиаперевозками. При этом Вьетнам является одним из 20 главных мировых экспортеров декоративных рыб. Около двух третей всех предприятий по разведению мальков находятся в городе Хошимине, на них приходится около 62% экспорта этого вида товаров.

Отмечается, что до пандемии COVID-19 Вьетнам экспортировал декоративных рыб на общую сумму около $23-25 млн ежегодно. В 2020–2021 годах прибыль опустилась до $15-17 млн в год. Однако уже за первую половину 2022 года экспорт декоративных рыб принес Вьетнаму $6,5 млн. В настоящее время производители мальков готовятся к сезону, на который, как правило, приходится наибольшие продажи. По их словам, в конце августа рыб приобретают охотнее из-за подготовки к Рождеству и Новому году.