Токио, 31 августа, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Япония с 7 сентября будет готова принимать в день до 50 тысяч иностранных туристов, что превышает предыдущее ограничение в 2,5 раза. Об этом премьер-министр Фумио Кисида 31 августа заявил на пресс-конференции в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Фумио Кисида «С 7 сентября въездной лимит будет повышен с нынешних 20 тысяч до 50 тысяч человек в сутки».

По его словам, власти страны ради облегчения беспрепятственного въезда «наравне со странами G7» хотели бы упростить меры против коронавируса ещё в большей степени. В связи с этим в сентябре правительство может принять решение об открытии въезда для индивидуальных туристов. В настоящее время туристы могут попасть в страну только в составе организованной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне власти Японии разрешили посещать страну иностранным туристам из 98 государств, включая Россию. Ограничения действовали два года.