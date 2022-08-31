Владивосток, 31 августа, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Во Владивостоке в одной из школ в новом учебном году откроют прокурорский класс с углубленным изучением предметов юридического профиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Kremlin.ru Прокурор

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Профильная образовательная программа будет доступна учащимся 7-10 классов в школе №2.

«Работа прокурорского класса ориентирована, в первую очередь, на ребят, мотивированных получать образование в сфере юриспруденции», — пояснили специалисты.

По поручению президента России Владимира Путина в четырех школах Приморья также открывают в текущем году классы по авиа- и судостроению. Авиастроение будут изучать учащиеся Арсеньева, а судостроение — Находки, Большого Камня и Владивостока. В прошлом году создали также восемь медицинских классов и три инженерных.

Как сообщало ИА REGNUM, профильный класс по авиастроению откроется в Инженерной школе Комсомольска-на-Амуре.