Москва, 31 августа, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает, что мэр Углегорского района Дмитрий Цуканов заслужил к себе такое отношение избирателей, раз женщина кинула в него на встрече с губернатором Валерием Лимаренко ботинок.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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«Да, конечно, бросание друг в друга ботинками — это не лучший метод решения наболевших вопросов. Желательно без ботинок обойтись», — сказал в интервью «Аргументам и фактам» Трутнев.

Полпред объяснил, что вступился за жительницу Сахалина, так как воспитан в «традиционных ценностях» и «если женщина замахнулась на мужчину, значит, заслужил».

«Мэр — это же выборная должность. Если тебя выбрали, ты должен на любые вопросы уметь отвечать, помогать людям, не доводить их до того, чтобы они ботинками кидались. Это работа мэра. Я не декларативно говорю. Я сам работал главой города, и работал в жесткий период 90-х годов. Я был честен с людьми, и в меня никто ничем не кидался», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шахтёрске во время встречи губернатора Сахалина Валерия Лимаренко с населением жительница Углегорска швырнула ботинок в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова.