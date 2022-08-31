Кызыл, , 06:32 — REGNUM В Туве перед судом предстанут пятеро должностных лиц налогового органа по обвинению в превышении полномочий с тяжкими последствиями. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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По данным следствия, в 2019–2020 годах обвиняемые приняли ряд незаконных решений, по которым коммерческой организации был необоснованно возмещён налог на добавленную стоимость. В результате ущерб составил более 40 млн рублей.

«В целях возмещения ущерба на имущество 4 обвиняемых наложен арест на сумму свыше 20 млн рублей. Уголовное дело направлено в Кызылский городской суд для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике начался суд над гендиректором подрядной организации по делу о хищении более 8 млн рублей, выделенных в рамках реализации национальных проектов.

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