Москва, , 06:32 — REGNUM К активу, который входит в бизнес-портфель экс-депутата Госдумы Михаила Слипенчука, подан банкротный иск. Претензии к ООО «Корпорация «Металлы Восточной Сибири» дважды за месяц выставило ООО «Агентство развития и сотрудничества «Восток-Запад». Арбитраж Москвы пока исковое заявление к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск поступил в суд 25 августа 2022 года, но сумма долга, ставшего основанием для обращения, не раскрывалась. Ранее суд уже вернул заявителю схожий иск из-за нарушения порядка обращения.

Компания-ответчик учреждена для управления финансово-промышленными группами в сентябре 2005 года. Владельцы — Михаил Солтон (1% доли) и ООО «Холдинговая компания «Метрополь». Последнее учреждено в Москве в 2006 году. Основной владелец с долей 95% — Михаил Слипенчук.

По открытым данным, основатель группы «Метрополь» Михаил Слипенчук в 2011–2016 годы был депутатом Госдумы (фракция «Единая Россия»). Он входил в состав комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, избирался в Бурятии.