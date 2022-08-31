Владивосток, 31 августа, 2022, 06:23 — ИА Регнум. В Приморском крае откроют ситуационный центр для работы с родственниками военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в Донбассе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Центр управления регионом совместно с департаментом информационной политики приняли решение о создании такого центра, так как последние месяцы от семей участников СВО в ЦУР поступает много вопросов, связанных с соцобеспечением и оказанием консультационной помощи.

«Получение обратной связи от приморцев, оперативное реагирование на запросы граждан — один из приоритетов работы главы и правительства края. Считаем принципиально важным, чтобы граждане видели в представителях власти помощников, открытых для диалога», — пояснила директор департамента информационной политики Екатерина Века, добавив, что ЦУР в этих вопросах оказывает огромное содействие.

Отмечается, что Приморье вошло в пятерку лучших регионов России по подготовке участников СВО и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям.

Также продолжается набор добровольцев в ряды 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 5-й армии, 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бойцам полагается ежемесячная зарплата от 200 тыс. рублей, единовременные «подъёмные» в 200 тыс. и льготы участников СВО. Желающие вступить в подразделения могут обратиться в ближайший военкомат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске появился памятный мурал в честь гвардии капитана войск специального назначения, кавалера двух орденов мужества бердчанина Ивана Романова, героически погибшего при исполнении задач спецоперации на территории бывш. УССР.