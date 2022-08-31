Москва, 31 августа 2022, 06:22 — REGNUM Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» остановлены полностью в связи с началом планового ремонта единственной рабочей газопоршневой установке (ГПУ) № 24 на компрессорной станции «Портовая», расположенной в городе Выборге Ленинградской области. Об этом 31 августа свидетельствуют данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel, а также оператора «Северного потока», компании Nord Stream AG.

Диагностика газопровода «Северный поток» при помощи интеллектуальных поршней
Диагностика газопровода «Северный поток» при помощи интеллектуальных поршней
Gazprom.ru

Физический поток газа по трубопроводу остановлен полностью в 04:00 мск в точке приёма в Грайфсвальде с немецкой стороны. Газпром анонсировал остановку прокачки газа по «Северному потоку» с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября, прокачка газа была прекращена в полном соответствии с заявленным графиком.

Приостановка поставки газа необходима для проведения технического обслуживания и планово-профилактических работ на ГПУ, которая на сегодняшний день осталась единственным крупным действующим газоперекачивающим агрегатом на трубопроводе из первоначальных шести.

Ремонт ГПУ будет проводиться российскими специалистами совместно с экспертами компании Siemens, производителя агрегата. После завершения работ и при условии отсутствия технических неисправностей оборудования транспортировка газа будет возобновлена до уровня 33 млн кубометров в сутки. Этот объём составляет лишь 20% от общей мощности газопровода, но компания «Газпром» была вынуждена сократить прокачку газа из-за отсутствия турбины, которая до сих пор не была возвращена после планового ремонта из Канады и находится в Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сокращении приёма газа Германией по «Северному потоку» почти до нуля.

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