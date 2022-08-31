Москва, , 06:22 — REGNUM Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» остановлены полностью в связи с началом планового ремонта единственной рабочей газопоршневой установке (ГПУ) № 24 на компрессорной станции «Портовая», расположенной в городе Выборге Ленинградской области. Об этом 31 августа свидетельствуют данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel, а также оператора «Северного потока», компании Nord Stream AG.

Диагностика газопровода «Северный поток» при помощи интеллектуальных поршней Gazprom.ru

Физический поток газа по трубопроводу остановлен полностью в 04:00 мск в точке приёма в Грайфсвальде с немецкой стороны. Газпром анонсировал остановку прокачки газа по «Северному потоку» с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября, прокачка газа была прекращена в полном соответствии с заявленным графиком.

Приостановка поставки газа необходима для проведения технического обслуживания и планово-профилактических работ на ГПУ, которая на сегодняшний день осталась единственным крупным действующим газоперекачивающим агрегатом на трубопроводе из первоначальных шести.

Ремонт ГПУ будет проводиться российскими специалистами совместно с экспертами компании Siemens, производителя агрегата. После завершения работ и при условии отсутствия технических неисправностей оборудования транспортировка газа будет возобновлена до уровня 33 млн кубометров в сутки. Этот объём составляет лишь 20% от общей мощности газопровода, но компания «Газпром» была вынуждена сократить прокачку газа из-за отсутствия турбины, которая до сих пор не была возвращена после планового ремонта из Канады и находится в Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сокращении приёма газа Германией по «Северному потоку» почти до нуля.

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