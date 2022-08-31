Братислава, , 06:21 — REGNUM Словакия заключила с Финляндией контракт о закупке 76 бронеавтомобилей Patria AMV XP 8×8, передал телеканал ТА3 со ссылкой на словацкого министра обороны Ярослава Надя.

Patria AMV (сс) Ex13

Сумма договора составляет €447 млн. Его подписали в Праге на полях неформальной встречи глав минобороны. Со стороны Финляндии подпись в документе поставил руководитель оборонного ведомства этой страны Антти Кайкконен.

Сборкой машин будет заниматься финская компания Patria, а также ряд оборонных предприятий Словакии. Первые автомобили должны поступить на вооружение словацких войск в сентябре 2023 года. Власти Словакии надеются, что AMV XP 8×8 станут одной из основ тяжелой механизированной бригады, которую планируется сформировать к 2026 году.

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