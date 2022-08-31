Покровск, Якутия, , 06:38 — REGNUM Строительство мини-парка и бульвара в городе Покровск Хангаласского района Якутии идёт медленнее, чем это прописано в договоре. На контроль взяла работы прокуратура муниципалитета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Чистопрудный бульвар Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«По результатам проведенного осмотра хода выполнения работ, достаточности рабочей силы и строительных материалов руководителю подрядной организации указано на неукоснительное соблюдение сроков выполнения работ», — подчеркнули в прокуратуре.

Из-за угрозы срыва сроков сдачи объектов руководитель компании и чиновники, заказавшие работы, получили предостережения. Стоимость строительства бульвара и парка в договоре составляет 17 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Олёкминском районе своевременно не отремонтировали в рамках нацпроекта «Образование» спортивный зал. Прокуратура оштрафовала гендиректора компании-подрядчика за срыв сроков.