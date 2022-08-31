Вашингтон, , 06:17 — REGNUM Поставки вооружений киевскому режиму опустошают запасы ряда наименований оружия в США, а Пентагон не успевает их пополнять. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По их данным, исчерпание боеприпасов и рядов видов вооружений вызывает беспокойство у должностных лиц в США. В частности, у Вашингтона оказался низкий запас снарядов калибра 155 мм из-за поставок их в большом количестве Киеву.

«Их уровень не критичен, поскольку США не вовлечены ни в один крупный военный конфликт. Но это не тот уровень запасов, с которым мы хотели бы вступить в бой», — указал источник.

При этом источники газеты в Пентагоне отмечают, что у США значительно уменьшились запасы артиллерии и боеприпасов к орудиям из-за поставки киевским нацистам гаубиц и реактивных систем залпового огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон нарасти поставки вооружений для киевских карателей по морю вместо осуществления поставок по воздуху. Указывалось, что морским транспортом Вашингтон сможет поставлять больше вооружений для бандеровцев.