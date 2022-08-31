Южно-Сахалинск, , 06:14 — REGNUM На Курильские острова ночью 1 сентября придет циклон, который принесёт сильные дожди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС по Сахалину.

Дождь Алексей Яковлев

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Осадки прогнозируются в Южно-Курильском и Курильском городских округах. Временами ожидается очень сильный дождь — 50 мм и более за 12 часов.

В администрации районов направлены экстренные предупреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, жители европейской части России могут увидеть первый снег уже 1 сентября. Об этом рассказал 30 августа журналистам ведущий специалист центра погоду «Фобос» Евгений Тишковец.