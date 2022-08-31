Томск, , 06:13 — REGNUM В Томской области сняли ограничения по возрасту для лиц, нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилого фонда и жильё в домах ветеранов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Законодательной думы региона.

Ветераны Афганистана Алексей Банников © ИА REGNUM

По словам председателя комитета по труду и соцполитике Олега Правдина, из-за сокращения числа участников Великой Отечественной войны и возрастных ограничений до 14% мест в учреждениях пустуют. Всего в регионе действует два дома ветеранов.

«Там начали пустовать места, хотя раньше туда было очень сложно попасть. За ветеранами ведётся медицинское наблюдение, что улучшает качество жизни. Чтобы эффективно использовать нашу областную собственность, мы сняли ограничения (для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет)», — рассказал он.

Спикер парламента Оксана Козловская добавила, что решение депутатов позволит молодым ветеранам боевых действий и их вдовам претендовать на проживание в специализированном жилье.

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