Лос-Анджелес, США, 31 августа 2022, 06:10 — REGNUM Хью Джекман выложил в Сеть трейлер новой семейной драмы «Сын», которая является второй картиной трилогии режиссёра Флориана Зеллера. Ролик был опубликован 31 августа на портале Screen Rant.
Сюжет картины расскажет о том, как герой Джекмана по имени Питер ведёт насыщенную жизнь, сочетая успешную работу с заботами о новорождённом ребёнке. В жизни Питера всё меняется после того, как на горизонте появляется бывшая жена с его сыном-подростком, который страдает депрессией из-за развода родителей.
Напомним, первую картину трилогии «Отец» Флориан Зеллер выпустил на экраны в 2020 году, главную роль в ней исполнил Энтони Хопкинс. Актёрская работа Хопкинса принесла фильму «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль», кроме того, картина также выиграла в категории «Лучший адаптированный сценарий». В проекте «Сын» кроме Джекмана и Хопкинса также участвуют Ванесса Кирби и Лора Дерн.
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