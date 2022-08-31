Лос-Анджелес, США, , 06:10 — REGNUM Хью Джекман выложил в Сеть трейлер новой семейной драмы «Сын», которая является второй картиной трилогии режиссёра Флориана Зеллера. Ролик был опубликован 31 августа на портале Screen Rant.

Хью Джекман Dick Thomas Johnson

Сюжет картины расскажет о том, как герой Джекмана по имени Питер ведёт насыщенную жизнь, сочетая успешную работу с заботами о новорождённом ребёнке. В жизни Питера всё меняется после того, как на горизонте появляется бывшая жена с его сыном-подростком, который страдает депрессией из-за развода родителей.

Напомним, первую картину трилогии «Отец» Флориан Зеллер выпустил на экраны в 2020 году, главную роль в ней исполнил Энтони Хопкинс. Актёрская работа Хопкинса принесла фильму «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль», кроме того, картина также выиграла в категории «Лучший адаптированный сценарий». В проекте «Сын» кроме Джекмана и Хопкинса также участвуют Ванесса Кирби и Лора Дерн.

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