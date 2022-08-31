Москва, , 06:08 — REGNUM В среду, 31 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха до +18… +20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 1 сентября в столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха +7… +9 °C.

Ветер западный 5−10 м/с, местами порывы до 15−17 м/с, ночью — юго-западный, западный 6−11 м/с, местами порывы до 15−20 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +17… +22 °C днём. Ночью — +5… +10 °C.

В четверг, 1 сентября, днём в столице ожидается +12… +14 °C, по области +11… +16 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, порывистый ветер. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, жители европейской части России могут увидеть первый снег уже 1 сентября.

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