Вашингтон, 31 августа, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Полиция американского города Индианаполис (штата Индиана) арестовала 22-летнего мужчину, подозреваемого в расстреле трех нидерландских военнослужащих, один из которых скончался. Об этом говорится в сообщении городского полицейского департамента.

Mathieu Thauvin Под арестом

Военные прибыли в Соединенные Штаты для участия в учениях. Они подверглись нападению 27 августа, когда были на отдыхе. Двое из них выжили. Пострадавшие находятся в больнице в стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в приюте для бездомных в американском городе Хендерсон (штат Кентукки) произошла стрельба, в результате чего погибли два человека и еще двое пострадали.

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